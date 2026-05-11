İran'dan Trump'a İlk Yanıt: Mecbur Kalırsak Savaşırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın önerisinin 'kabul edilemez' olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

'ABD MANTIKSIZ TALEPLERDE BULUNUYOR'

Bekayi, İran'ın ABD ile savaşı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifinin meşru ve cömert olduğunu belirterek, ABD'nin mantıksız ve tek taraflı taleplerde bulunmaya devam ettiğini söyledi.

'MECBUR KALIRSAK SAVAŞIRIZ'

Sözlerini sürdüren Bekayi, "Savaşmaya mecbur kaldığımızda savaşacağız ve diplomasi için bir fırsat olduğunda da bu fırsatı değerlendireceğiz. Diplomasinin kendi kuralları vardır. Kararımız ulusal çıkarlarımıza göre verilecek ve İran, halkının çıkarlarını korumaya büyük önem verdiğini kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

'SORUN ABD VE SİYONİST REJİMİN SALDIRGANLIĞI'

Hürmüz Boğazı’na yönelik her müdahale süreci daha da karmaşık hale getireceğine dikkat çeken Bekayi, "Hürmüz Boğazı 28 Şubat’tan önce açıktı. Sorunun temel kaynağı ABD ve Siyonist rejimin saldırgan tutumudur" diyerek ABD ve İsrail'i suçladı.

'YABANCI GÜÇLER İSTİKRARSIZLIK GETİRİR'

Bekayi sözlerini, "Bölgenin güvenliği, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalıdır. Yabancı güçlerin varlığına dayanan bir güvenlik anlayışı yalnızca güvensizliği derinleştirir ve bölgemize hiçbir şekilde istikrar getirmez" diyerek noktaladı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşın sonlandırılması için dün Pakistan arabuluculuğuyla ABD'ye verdiği yanıtının 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti. Trump açıklamasında, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA