Nobel Ödüllü İranlı Aktivist Muhammedi'ye 'Sağlık Tahliyesi': Hastaneye Kaldırıldı, Durumu Kritik

İranlı insan hakları savunucusu ve 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine cezaevinden tahliye edilerek Tahran’daki Pars Hastanesi’ne sevk edildi.

Ailesi tarafından yönetilen Nergis Muhammedi Vakfı, İranlı yetkililerin Muhammedi için “ağır kefaletle ceza ertelemesi” kararı verdiğini duyurdu. Vakfa göre Muhammedi, kendi sağlık ekibi tarafından tedavi edilmek üzere Tahran Pars Hastanesi’ne götürüldü.

'GENEL DURUMU İYİ DEĞİL'

Muhammedi, daha önce cezasını çektiği İran’ın kuzeyindeki Zencan’da 10 gün hastanede tutulmuştu. Paris’te yaşayan eşi, hafta sonu yaptığı açıklamada Muhammedi’nin “genel durumunun iyi olmadığını” ve sağlık durumunun “istikrarsızlığını koruduğunu” söyledi.

AİLESİ CEZA ERTELEMESİNİ YETERSİZ BULDU

Muhammedi’nin ailesi ve destekçileri geçen hafta, insan hakları savunucusunun bu yılın başlarında iki kez kalp krizi geçirmiş olabileceğini belirterek cezaevinde hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Avukatı Chirinne Ardakani’ye göre Muhammedi cezaevinde yaklaşık 20 kilo kaybetti, konuşmakta güçlük çekiyor ve neredeyse tanınmayacak durumda.

Nergis Muhammedi Vakfı ise yaptığı açıklamada, “ceza ertelemesinin yeterli olmadığını” belirterek Muhammedi’nin “kalıcı ve uzmanlaşmış bakıma” ihtiyacı olduğunu vurguladı. Vakıf, “Önümüzdeki 18 yılı cezaevinde geçirmemesi için bir daha cezaevine dönmemesini sağlamalıyız” çağrısında bulundu.

NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi ve insan hakları savunuculuğu nedeniyle 2023 Nobel Barış Ödülü’nü alan Muhammedi, 2021’de “devlete karşı propaganda faaliyeti” ve “devlet güvenliğine karşı gizli anlaşma” suçlamalarıyla 13 yıl hapis cezası almıştı. Muhammedi suçlamaları reddetmişti.

Aralık 2024’te, Tahran’daki kötü şöhretli Evin Cezaevi’nden sağlık gerekçesiyle geçici olarak serbest bırakılan Muhammedi, geçen aralık ayında bir anma töreninde “kışkırtıcı açıklamalar” yaptığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Ailesi, Muhammedi’nin gözaltı sırasında fiziksel şiddete uğradığını ve sonrasında hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

BİR KEZ DAHA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Şubat ayı başında ise Devrim Mahkemesi, Muhammedi’ye “toplanma ve gizli anlaşma” ile “propaganda faaliyetleri” suçlamalarından yedi buçuk yıl ek hapis cezası verdi.

Vakıf, açıklamasında Muhammedi’nin koşulsuz serbest bırakılması ve hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaparak, “Hiçbir insan hakları ve kadın hakları savunucusu, barışçıl çalışmaları nedeniyle hapsedilmemeli" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: BBC