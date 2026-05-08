Şebnem Ferah'tan İzmir Müjdesi

6 yıl sonra sahnelere dönecek olan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 3 Haziran'da İstanbul'da vereceği konserin ardından 13 Haziran'da İzmir'de sahne alacak.

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 3 Haziran'da İstanbul'da vereceği konserle sahnelere döneceğini duyurmuştu.

Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği geri dönüş müjdesinin ardından, Ferah'ın konser takvimi de netleşmeye başladı.

İSTANBUL BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

3 ve 27 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek olan Şebnem Ferah, 13 Haziran'da da İzmir'deki hayranlarıyla buluşacak.

BİLETLER 11 MAYIS'TA SATIŞA ÇIKACAK

Ferah, İzmir Arena'da sahne alacak. Konser biletler 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.

SON KONSERİNİ 6 YIL ÖNCE VERMİŞTİ

Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

