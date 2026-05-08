Tiyatronun 'Afife' Gecesi: Ödüller Sahiplerini Buldu

Türk tiyatrosunun en prestijli gecesi olan 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye, ödül kazanan oyuncu Pınar Yıldırım’ın tiyatro emekçilerinin dramını anlattığı ve ödülünü Can Atalay’a ithaf ettiği 'haciz kıskacında sanat' konuşması damga vurdu.

Son Güncelleme:
Tiyatronun 'Afife' Gecesi: Ödüller Sahiplerini Buldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli törenle 28. kez dağıtıldı. 17 dalda ödülün verildiği gecede Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen anıldı. gerçeklerine çevirdi.

'KREDİ BORCUNDAN TELEFONU AÇAMADIM'

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü kazanan Pınar Yıldırım, yaptığı konuşmayla salonu hem güldürdü hem de düşündürdü.

Banka borçları nedeniyle telefonunu açamadığını ve aday olduğunu bu yüzden geç öğrendiğini itiraf eden Yıldırım, "Yapı Kredi'den aradıklarında 'Ben sizden kredi çekmedim ki' dedim. Karşımdaki kişi Afife Jale Ödülleri deyince şalter indi" sözleriyle bağımsız tiyatro oyuncularının yaşadığı ekonomik çıkmazı özetledi.

Tiyatronun 'Afife' Gecesi: Ödüller Sahiplerini Buldu - Resim : 1

ÖDÜL CAN ATALAY’A

Sigortasız çalışma koşullarına ve geçim derdine dikkat çeken Yıldırım, konuşmasının sonunda alkış toplayan bir ithafta bulundu. Yıldırım, "Mücadele ruhunu taşıdığımızı unutuyoruz" diyerek ödülünü Gezi ve Soma davası avukatı, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’a armağan etti.

TİYATRO DÜNYASININ 'EN'LERİ

Gecede özel ödüller de sahiplerine ulaştı:

  • Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Şahika Tekand
  • Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Aslı Ceren Bozatlı (Lucy oyunuyla)
  • Haldun Dormen Özel Ödülü: Tiyatrokare (Konken Partisi)
  • Yapı Kredi Özel Ödülü: Prof. Dr. Merih Tangün

Haldun Dormen’in anısına hazırlanan özel performanslarla devam eden tören, sanatçıların bir araya geldiği geleneksel aile fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Tiyatro Ödül
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
'Mr. Boombastic' İstanbul'a Geliyor: Shaggy 25 Haziran’da Açık Havada 'Mr. Boombastic' İstanbul'a Geliyor
Şebnem Ferah Fırtınası: 6 Yıl Sonra Gelen Konserin Biletleri 20 Dakikada Tükendi Şebnem Ferah Fırtınası! 20 Dakikada Tükendi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıklamıştı Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı
Huzurevinde Yaşlılara Kan Donduran Şiddet! Bu İlk Vakaları Değilmiş: 4 Gözaltı 4 Kişi Gözaltına Alındı
İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor 'ABD Ateşkesi İhlal Etti'