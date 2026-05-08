Tiyatronun 'Afife' Gecesi: Ödüller Sahiplerini Buldu

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli törenle 28. kez dağıtıldı. 17 dalda ödülün verildiği gecede Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen anıldı. gerçeklerine çevirdi.

'KREDİ BORCUNDAN TELEFONU AÇAMADIM'

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü kazanan Pınar Yıldırım, yaptığı konuşmayla salonu hem güldürdü hem de düşündürdü.

Banka borçları nedeniyle telefonunu açamadığını ve aday olduğunu bu yüzden geç öğrendiğini itiraf eden Yıldırım, "Yapı Kredi'den aradıklarında 'Ben sizden kredi çekmedim ki' dedim. Karşımdaki kişi Afife Jale Ödülleri deyince şalter indi" sözleriyle bağımsız tiyatro oyuncularının yaşadığı ekonomik çıkmazı özetledi.

ÖDÜL CAN ATALAY’A

Sigortasız çalışma koşullarına ve geçim derdine dikkat çeken Yıldırım, konuşmasının sonunda alkış toplayan bir ithafta bulundu. Yıldırım, "Mücadele ruhunu taşıdığımızı unutuyoruz" diyerek ödülünü Gezi ve Soma davası avukatı, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’a armağan etti.

TİYATRO DÜNYASININ 'EN'LERİ

Gecede özel ödüller de sahiplerine ulaştı:

Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Şahika Tekand

Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Aslı Ceren Bozatlı (Lucy oyunuyla)

Haldun Dormen Özel Ödülü: Tiyatrokare (Konken Partisi)

Yapı Kredi Özel Ödülü: Prof. Dr. Merih Tangün

Haldun Dormen’in anısına hazırlanan özel performanslarla devam eden tören, sanatçıların bir araya geldiği geleneksel aile fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA