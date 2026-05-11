Kritik Zirve İçin Masa Kuruluyor: Zelenskiy ve Putin Üçüncü Ülkede mi Buluşacak?

Rusya lideri Putin’in 'nihai anlaşma için görüşebiliriz' çıkışına yanıt veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelere uzun süredir hazır olduklarını belirterek masanın kurulması için uygun formatın aranacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomatik çözüm için kritik bir eşiğe gelindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukraynalı mevkidaşı ile üçüncü bir ülkede uzun vadeli ve nihai bir barış anlaşması imzalamak üzere bir araya gelebileceğini açıklamasının ardından, Kiev kanadından ilk resmi yanıt geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından paylaşılan görüntülü mesajda Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sürecin artık somut bir zemine taşınması gerektiğinin sinyalini verdi.

'GÖRÜŞMELERE ZATEN HAZIRDIK'

Savaşın tamamen bitirilmesi ve bölgesel güvenliğin kalıcı olarak tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, Moskova’nın geri adım atmasında Kiev'in stratejik hamlelerinin etkili olduğunu savundu.

Ukrayna lideri, "Artık Putin kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor, onu biraz biz zorladık. Biz zaten uzun zamandır bu görüşmelere hazırlanıyorduk. Şimdi iki taraf için de uygun bir müzakere formatı bulmak lazım" ifadelerini kullandı.

İki liderin üçüncü bir ülkede bir araya gelmesi için diplomatik temasların hızlanması bekleniyor.

Kaynak: DHA

