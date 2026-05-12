Nisanda 47 Derece Şoku! Dünya Üzerindeki 'En Sıcak 50 Şehir' Tek Bir Ülkede

Hava kalitesi ve iklim verilerini takip eden AQI platformunun nisan ayı sonu raporuna göre, gezegenin en sıcak 50 yerinin tamamı Hindistan sınırları içinde yer aldı. Normal şartlarda yılın en sıcak dönemi olmayan nisan ayında kaydedilen bu veriler, iklim tarihindeki en sert "bahar sıcak dalgalarından" biri olarak kayıtlara geçti.

75 YILIN REKORU KIRILDI

Listenin zirvesinde yer alan Uttar Pradeş eyaletindeki Banda şehri, termometrelerin 47,6 santigrat dereceyi göstermesiyle o gün dünya üzerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın merkezi oldu. Bu rakam, şehrin son 75 yılda nisan ayında gördüğü en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

Hindistan genelinde ortalama en yüksek sıcaklıklar nisan sonunda 44,7 dereceye kadar tırmandı.

HAYATTA KALMA SINIRI AŞILABİLİR

Uzmanlar, Hindistan’ın iç kesimlerinde yoğunlaşan bu aşırı sıcakların sadece bir meteorolojik olay değil, derin bir iklim krizinin göstergesi olduğunu vurguluyor.

Isınan okyanuslar ve şehirleşme etkisiyle yaz mevsiminin her yıl daha erken ve şiddetli yaşandığı bölgede, sıcaklıkların 2050 yılına kadar sağlıklı insanlar için bile ‘hayatta kalma sınırını’ (survivability limit) aşabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA