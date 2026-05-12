Endonezya'dan Malezya'ya Ölüm Yolculuğu: 14 Göçmen Denizin Ortasında Kayboldu

Malezya'nın Perak eyaletine bağlı Pangkor Adası açıklarında, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin edilen düzensiz göçmen teknesi battı.

Can yelekleri olmadan hayatta kalmaya çalışan 16 erkek ve 7 kadın, balıkçı teknesi tarafından sudan çıkarıldı. Deniz polisinin iskelesine getirilen 23 Endonezyalı göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere gözetim altına alındı.

ENDONEZYA'DAN YOLA ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelere göre, göçmenlerin 9 Mayıs'ta Endonezya'nın Kisaran bölgesinden yola çıktıkları belirlendi.

Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA), kayıp durumdaki 14 göçmeni bulabilmek için bölgeyi abluka altına aldı. Bölgeye botlar, bir helikopter ve gözetleme uçağı sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA