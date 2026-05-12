Endonezya'dan Malezya'ya Ölüm Yolculuğu: 14 Göçmen Denizin Ortasında Kayboldu
Endonezya’dan yola çıkan ve 37 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, Malezya’nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında alabora oldu. Teknedeki 23 kişi bölgedeki bir balıkçı tarafından kurtarılırken, kayıp 14 kişi için gökyüzünden ve denizden arama operasyonu başlatıldı.
Malezya'nın Perak eyaletine bağlı Pangkor Adası açıklarında, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin edilen düzensiz göçmen teknesi battı.
Can yelekleri olmadan hayatta kalmaya çalışan 16 erkek ve 7 kadın, balıkçı teknesi tarafından sudan çıkarıldı. Deniz polisinin iskelesine getirilen 23 Endonezyalı göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere gözetim altına alındı.
ENDONEZYA'DAN YOLA ÇIKTI
Yapılan ilk incelemelere göre, göçmenlerin 9 Mayıs'ta Endonezya'nın Kisaran bölgesinden yola çıktıkları belirlendi.
Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA), kayıp durumdaki 14 göçmeni bulabilmek için bölgeyi abluka altına aldı. Bölgeye botlar, bir helikopter ve gözetleme uçağı sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
