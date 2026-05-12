Endonezya'dan Malezya'ya Ölüm Yolculuğu: 14 Göçmen Denizin Ortasında Kayboldu

Endonezya’dan yola çıkan ve 37 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, Malezya’nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında alabora oldu. Teknedeki 23 kişi bölgedeki bir balıkçı tarafından kurtarılırken, kayıp 14 kişi için gökyüzünden ve denizden arama operasyonu başlatıldı.

Son Güncelleme:
Endonezya'dan Malezya'ya Ölüm Yolculuğu: 14 Göçmen Denizin Ortasında Kayboldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malezya'nın Perak eyaletine bağlı Pangkor Adası açıklarında, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin edilen düzensiz göçmen teknesi battı.

Can yelekleri olmadan hayatta kalmaya çalışan 16 erkek ve 7 kadın, balıkçı teknesi tarafından sudan çıkarıldı. Deniz polisinin iskelesine getirilen 23 Endonezyalı göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere gözetim altına alındı.

ENDONEZYA'DAN YOLA ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelere göre, göçmenlerin 9 Mayıs'ta Endonezya'nın Kisaran bölgesinden yola çıktıkları belirlendi.

Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA), kayıp durumdaki 14 göçmeni bulabilmek için bölgeyi abluka altına aldı. Bölgeye botlar, bir helikopter ve gözetleme uçağı sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Malezya Endonezya göçmen
Son Güncelleme:
Venezuela'dan Trump'a '51. Eyalet' Resti Venezuela'dan Trump'a '51. Eyalet' Resti
Nisanda 47 Derece Şoku! Dünya Üzerindeki 'En Sıcak 50 Şehir' Tek Bir Ülkede Nisanda 47 Derece Şoku! Dünya Üzerindeki 'En Sıcak 50 Şehir' Tek Bir Ülkede
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında
6 Beldede Mini Seçim Heyecanı: 10 Binden Fazla Seçmen Oy Kullanacak 6 Beldede Mini Seçim Heyecanı: 10 Binden Fazla Seçmen Oy Kullanacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak
Çorum’da Hastane Personeline 'Hırsızlık' Operasyonu Çorum’da Hastane Personeline 'Hırsızlık' Operasyonu