Almanya’da Aşırı Sağın Yükselişi Sürüyor: AfD, Brandenburg’da İlk Kez Belediye Başkanlığı Kazandı

Almanya'da aşırı sağın yerel yönetimlerdeki ağırlığı artmaya devam ediyor. Brandenburg eyaletinin Oberhavel bölgesinde yer alan yaklaşık 13 bin nüfuslu Zehdenick kentinde yapılan belediye başkanlığı erken seçimlerinde, AfD’nin adayı René Stadtkewitz büyük bir zafere imza attı.

Katılım oranının yüzde 52,8 olarak kayıtlara geçtiği seçimde, rakiplerine karşı ezici bir üstünlük kuran Stadtkewitz, yüzde 58,4 oy alarak ikinci tura gerek kalmadan doğrudan koltuğun yeni sahibi oldu.

ADAY BİLE ÇIKARAMADI

Stadtkewitz'in en yakın rakibi olan Hür Demokrat Parti (FDP) adayı Stephan von Hundelshausen ise yüzde 28,6'da kaldı. Seçimde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) veya Sosyal Demokrat Parti (SPD) gibi merkez partilerin aday çıkarmaması ise dikkat çekti.

İSLAM KARŞITI SÖYLEMLERİYLE TANINIYOR

Zehdenick'in yeni belediye başkanı seçilen 61 yaşındaki René Stadtkewitz, Alman siyasetinde radikal çıkışlarıyla bilinen bir isim.

Geçmişte Berlin eyalet parlamentosunda Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekilliği yapan siyasetçi, 2010 yılında merkez sağ çizgideki bu partiden kopmuştu. Ardından İslam karşıtı görüşleriyle öne çıkan “Die Freiheit” (Özgürlük) partisini kuran ve aşırı sağcı Pegida hareketinin gösterilerinde aktif konuşmalar yapan Stadtkewitz, İslamiyet'i "şiddet yanlısı bir ideoloji" olarak nitelendirmişti.

2024 yılında resmen AfD saflarına katılan Stadtkewitz'in bu zaferi, AfD Brandenburg teşkilatı tarafından "gelecek diğer bölgesel zaferlerin bir ön gösterimi" olarak yorumlandı.

İZNE AYRILDI VE BİR DAHA DÖNMEDİ

Zehdenick halkının sandık başına gitmesinin arkasında ise belediye yönetiminde yaşanan bir kriz yatıyor. Kentin bir önceki bağımsız belediye başkanı Alexander Kretzschmar, bir önceki seçimlerin ikinci turunda Stadtkewitz’i geride bırakarak göreve gelmişti. Ancak Kretzschmar, resmi olarak koltuğa oturduktan sadece 11 gün sonra ani bir kararla sağlık gerekçeli uzun süreli izne ayrıldı ve bir daha göreve dönmedi.

Kent yönetiminin neredeyse bir yıldır Belediye Başkan Yardımcısı Marco Kalmutzke tarafından vekaleten yürütülmesi ve hizmet aksamaları, halkı erken seçim talebiyle sandığa götürdü ve tepki oylarının aşırı sağa kaymasına zemin hazırladı.

Kaynak: ANKA