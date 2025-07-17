Almanya Savaş Senaryolarına Karşı Yeni Bir Hastane Planı Hazırladı

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü saldırgan savaşın ardından Almanya'da tehdit algısı değişirken, Berlin Senatosu, olası askeri saldırı senaryolarına karşı başkentteki hastanelerin hazırlıklı olmasını amaçlayan yeni bir sivil savunma planı geliştirdi.

Almanya Savaş Senaryolarına Karşı Yeni Bir Hastane Planı Hazırladı
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Berlin Senatosu tarafından hazırlanan ve askeri hastane ile başkentteki diğer 12 hastane işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, milyonlarca insanın yaşadığı metropolde askeri saldırı, çatışmalar ve altyapı çöküşü gibi en kötü senaryolar dikkate alındı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GİZLİ TUTULUYOR

İki yıllık çalışmanın ürünü olan "Sivil Savunma Hastaneleri" başlıklı çerçeve plan, hastane yönetimlerine sunuldu. Planın tamamı güvenlik gerekçesiyle gizli tutuldu. Senatodan yapılan açıklamada, planda hastane hizmetlerinin ve tedarik zincirlerinin kriz anlarında nasıl sürdürülebileceği, yaralıların nasıl tahliye ve tedavi edileceği gibi kritik sorulara yanıt arandığı belirtildi.

Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Ina Czyborra, mevcut acil durum ve afet müdahale sistemlerinin güçlü olduğunu vurguladı ancak "Değişen güvenlik ortamı nedeniyle, sivil savunma kapasitemizi önceki yıllara göre daha da genişletmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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