Alman İhracatçıların Pazar Payı Düşüyor

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Bundesbank'ın ekonomiye yönelik mayıs ayı raporu yayımlandı. Raporda, Almanya’da ekonominin rekabet gücünün azalmasıyla Alman ihracatçıların 2021'den bu yana küresel pazar paylarını önemli ölçüde kaybettikleri belirtildi.

2008 finansal krizin ardından Alman ihracatçılarının pazar paylarının 2016’ya kadar neredeyse sabit kaldığı vurgulanan raporda, "Almanya'nın ihracat pazar payları 2017'den beri, özellikle de 2021'den beri düşüyor.” ifadesi kullanıldı.

Bundesbank raporunda, rekabet gücünün birçok sektörde gerilediği kaydedilerek, ülkenin 2021 ve 2023 yılları arasındaki ihracat pazar payı kayıplarının dörtte üçünden fazlasının, kötüleşerek yerli ihracatçıları uluslararası alanda daha az rekabetçi hale getiren arz tarafı koşullarından kaynaklandığı aktarıldı.

Rekabet gücünün gerilemesinin Alman ekonomisinde birçok şirketi zorlayan temel yapısal zorluklara işaret ettiğine yer verilen raporda, "Bunlar arasında demografik değişim, kalifiye işçi sıkıntısı, artan birim iş gücü maliyetleri ve artan bürokrasi yer almaktadır." denildi.

Raporda, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, kimya sektörü gibi enerji yoğun sektörlerin rekabet gücündeki düşüşe en fazla katkıda bulunan sektörler olduğu belirtilerek, artan enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki aksaklıkların da durumu olumsuz etkilediği bildirildi.

Kaynak: AA