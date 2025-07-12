Kozmetik Sektörü Resmen Patladı: Güzelliğe En Çok Önem Veren Ülkeler Belli Oldu
Avrupa kıtasında kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine yapılan harcamalar 2024 yılı itibarıyla rekor kırarak 104 milyar euroya ulaştı. Cilt bakımından saç ürünlerine, makyajdan parfümlere kadar genişleyen bu pazarda en büyük payı Almanya alırken, büyüme hızında ise Polonya ve Romanya başı çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Kozmetik Endüstrisi Birliği’nin yayımladığı son rapora göre, 104 milyar euroluk toplam pazarın yaklaşık 30,1 milyar euroluk kısmını cilt bakım ürünleri oluşturdu. Onu 24,7 milyar euro ile kişisel hijyen ürünleri, 18,1 milyar euro ile saç bakım ürünleri, 17,1 milyar euro ile parfümler ve 13,9 milyar euro ile makyaj malzemeleri takip etti.
AB ÜLKELERİ REKOR KIRDI
AB ülkeleri özelinde bakıldığında, kozmetik ve bakım ürünlerinden elde edilen toplam gelir 87,9 milyar euroyu buldu. Almanya, 16,9 milyar euroluk kozmetik harcamasıyla Avrupa’nın en büyük pazarı konumuna yükselirken, onu 14,2 milyar euro ile Fransa, 13 milyar euro ile İtalya, 12,2 milyar euro ile Birleşik Krallık ve 11,2 milyar euro ile İspanya izledi.
POLONYA VE ROMANYA HIZLA YÜKSELİYOR
2024 yılında pazarın en dikkat çeken gelişmesi ise büyüme hızlarında yaşandı. Polonya, %16,8’lik artışla en hızlı büyüyen ülke olurken, Romanya %7,9’luk oranla ikinci sırada yer aldı. Polonya, 5,8 milyar euroluk pazar hacmiyle ilk 10’da kendine yer buldu.
3.5 MİLYON KİŞİNİN GEÇİM KAPISI
Kozmetik sektörü sadece ürünleriyle değil, sağladığı istihdamla da Avrupa ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Verilere göre doğrudan 266 bin kişi sektörde istihdam edilirken, tedarik zinciri, pazarlama ve satış gibi dolaylı alanlarda çalışanlarla birlikte toplam sayı 3,5 milyonu aşıyor. Ayrıca, 27 bin 500’ü aşkın araştırmacı, Ar-Ge faaliyetlerinde görev alıyor.