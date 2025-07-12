Kozmetik Sektörü Resmen Patladı: Güzelliğe En Çok Önem Veren Ülkeler Belli Oldu

Avrupa Kozmetik Endüstrisi Birliği’nin yayımladığı son rapora göre, 104 milyar euroluk toplam pazarın yaklaşık 30,1 milyar euroluk kısmını cilt bakım ürünleri oluşturdu. Onu 24,7 milyar euro ile kişisel hijyen ürünleri, 18,1 milyar euro ile saç bakım ürünleri, 17,1 milyar euro ile parfümler ve 13,9 milyar euro ile makyaj malzemeleri takip etti.