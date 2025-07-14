Zelenskiy'den Ukrayna Ekonomi Bakanı'na Çarpıcı Teklif

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken bir adım geldi. Zelenskiy, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'ya başbakanlık görevini teklif etti.

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Zelenskiy'den Ukrayna Ekonomi Bakanı'na Çarpıcı Teklif
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Zelenskiy, yaptığı paylaşımında, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

'EN KISA SÜREDE'

Sviridenko'dan, İtalya'nın ev sahipliğinde geçen hafta düzenlenen "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" kapsamında yapılan anlaşmalar konusunda rapor aldığını kaydeden Zelenskiy, "Devletimizin ve toplumumuzun istikrarını destekleyebilecek her şeyi en kısa sürede hayata geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'den Ukrayna Ekonomi Bakanı'na Çarpıcı Teklif - Resim : 1

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Ukrayna'nın ekonomik imkanlarını güçlendirecek ve yerli silah üretimini artıracak konular üzerinde de durduklarını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: Bu nedenle, Ukrayna'daki yürütme organının (hükümet) dönüşümüne başlıyoruz. Yulia Sviridenko'nun Ukrayna hükümetine liderlik etmesini ve çalışmalarını önemli ölçüde güncellemesini önerdim. Yeni hükümetin eylem programının yakın gelecekte sunulmasını dört gözle bekliyorum.

Hem Ukrayna basınında hem de yabancı basında geçen haftalarda çıkan bazı haberlerde, Zelenskiy'nin Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal'ı görevde alarak ABD’ye büyükelçi olarak atayabileceği iddia edilmişti.

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