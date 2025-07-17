Pakistan’da Muson Felaketi: Can Kaybı Arttı, Milyonlar Alarmda

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Pakistan, muson yağmurlarının yol açtığı felaketle sarsılmaya devam ediyor. Ülke genelinde Haziran ayının sonlarından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle Pencap eyaletinde büyük yıkıma neden oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), son 24 saatte Pencap’ta 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 290 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu kayıplarla birlikte, muson yağmurlarında ülke genelinde toplam can kaybı 180’e ulaştı.

Yetkililer, ölümlerin çoğunun bina çökmesi, boğulma ve elektrik çarpması gibi nedenlerle gerçekleştiğini bildirdi. Rawalpindi, başkent İslamabad ve çevresindeki birçok bölgede su baskınları yaşanırken, nehirlerdeki su seviyelerindeki yükseliş nedeniyle halk için acil uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA