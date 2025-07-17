Fransa, Senegal'deki Üslerini Yetkililere Teslim Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dakar'ın Ouakam semtinde bulunan Camp Geille'de düzenlenen devir teslim töreni, Senegal Genelkurmay Başkanı General Mbaye Cisse ve Afrika'daki Fransız askeri komutanlığına başkanlık eden General Pascal Ianni'nin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Ianni, Afrika ile ortaklığın yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtti. "Afrikalı ortaklarımıza yaklaşımımızda gerçek bir dönüşüm şart. Artık daha farklı hareket etmeliyiz ve bunun için kalıcı bir üsse ihtiyacımız yok. İstenmediğimiz ülkelerde kalmak doğru değil" ifadelerini kullanan Ianni, 2 ülke arasındaki stratejik ortaklığın devam edeceğine işaret etti.

SENEGAL SİLAHLI KUVVETLERİNİN BAĞIMSIZLIĞI PEKİŞTİRİLİYOR

Senegal Genelkurmay Başkanı Cisse de Senegal ile Fransa arasındaki işbirliğinin uzun bir geçmişe dayandığını hatırlatarak artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi.

İki ülkenin artık yeni bir sayfa açtığını belirten Cisse, Senegal'in savunma ve güvenlik alanındaki yeni doktrinin her şeyden önce Senegal Silahlı Kuvvetlerinin bağımsızlığını pekiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

1960'TAN BERİ DEVAM EDEN ASKERİ VARLIK SON BULDU

Cisse, sözlerini ünlü Fransız pilot, yazar ve şair Antoine de Saint-Exupery'nin "Her bitiş yeni bir başlangıçtır" ifadesiyle bitirerek ülkesine dönecek Fransız askerlerine iyi yolculuklar diledi. Üste hiçbir yerde Fransız bayrağının yer almaması ve üssün girişindeki "Elements Français au Senegal" yazılı tabelaların törenden önce indirilmiş olması dikkati çekti.

Sabah saatlerinde de Dakar yakınlarındaki Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'ndaki Fransa'ya ait askeri hava üssünün teslimi sağlanmıştı. Camp Geille'in de teslim edilmesiyle Fransa'nın Senegal'de kalıcı herhangi bir üssü ya da yerleşkesi kalmadı.

Fransa'nın 1960'dan bu yana Senegal'de sürdürdüğü askeri varlığı da sona ermiş oldu.

Kaynak: AA