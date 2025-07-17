Tüm Dünya Dürzileri Konuşuyor: Orta Doğu'nun En Kapalı Topluluğu... Oruç ve Namaz Yok Ama Müslümanlar mı?

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İsrail'in dün Şam'ın merkezine yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar sonrası, Orta Doğu'nun en kapalı topluluklarından olan Dürziler tüm dünyanın merak konusu haline geldi. Topluluğun nasıl doğduğu, inancı, alışkanlıkları ve politik tutumları ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

DÜRZİLERİN KÖKENİ NEDİR?

Dürziler, 11. yüzyılda Mısır’daki Fâtımî halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıkıp İslamiyet’ten türeyen, ancak İslamiyet'ten bağımsız hale gelen bir dini topluluktur. İsimlerini, bu öğretiyi yaymaya çalışan Hamza bin Ali'nin öğrencisi Muhammed ed-Dürzî'den alırlar ancak Dürziler'in öğretilerini aldıkları kişi Muhammed ed-Dürzî’yi değil Hamza bin Ali'dir.

DÜRZİLER MÜSLÜMAN MIDIR?

Dürzilik, İslam’ın Şii mezhebine bağlı İsmaililik kolundan türemiş, zaman içinde felsefi, mistik ve batıni unsurlar taşıyan, İslamiyet'ten farklı ve dışa kapalı olduğu için gizemli bir dini yapıya dönüşmüştür. Halk arasında inançları için "gizli din" de denir çünkü öğretileri sadece topluluk içindeki inisiye olmuş kişilerle paylaşılır. Suriye’deki Dürziler, resmi anlamda Müslüman olarak kabul edilseler de, hem Sünni hem de Şii'likten bağımsız ve ezoterik bir inanç sistemidir. Dürziler, Allah inancına sahip olmakla beraber reenkarnasyon (ruh göçü), gizli bilgiye erişim ve sembolik ibadet anlayışı gibi kendilerine has dini görüşlere de sahiptir.

DÜRZİLER NEREDE YAŞAR?

Çoğunlukla Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün’de yaşayan Dürziler, Suriye'de de çoğunlukla ülkenin güneybatısında, Süveyda bölgesinde yaşar. Bu bölge, “Cebel el-Dürz” (Dürzi Dağları) olarak da bilinir ve topluluğun tarihsel merkezlerinden biridir. Suriye iç savaşında tarafsız kalmaya çalışan Dürziler, zaman zaman bulundukları bölgeleri korumak için yerel silahlı savunma birlikleri oluşturmuştur.

DÜRZİLER İÇ SAVAŞ DÖNEMİNDE NE YAPTI?

Suriye'deki iç savaş esnasında Dürziler, Esad rejimine karşı açık bir muhalefet göstermemekle beraber doğrudan rejim yanlısı bir tutum da sergilemedi. Süveyda’daki yerel savunma grupları zaman zaman rejimle, zaman zaman da muhalif ya da radikal gruplarla çatışırken, bu tarafsız denebilecek duruş, Dürzilerin tarihsel olarak hayatta kalma gayesinin bir yansıması olarak da yorumlandı.

DÜRZİ İNANCININ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dürzilerin dini ritüelleri ve kutsal metinleri sadece inisiye olmuş üyeler tarafından bilinir. Bu ndenle Dürziliğin inanç detayları da dış dünyaya kapalıdır. Ruhun ölümden sonra başka bir bedende tekrar dünyaya geldiğine inanan Dürziler, güçlü aile bağlarına ve iç toplumsal dayanışmaya da çok özen gösterir. Dürziler yalnızca kendi cemaatlerinden kişilerle evlenmeye izinlidir.

Kaynak: Haber Merkezi