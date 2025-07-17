Irak'ta AVM'de Yangın Faciası! Onlarca Ölü Var

Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Faciada en az 70 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca şehirde 3 günlük yas ilan edildi.

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Irak’ın güneyindeki Kut kentinde bulunan “Hypermarket” isimli alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 70 kişi yaşamını yitirdi.

Irak resmi haber ajansı INA’ya açıklamalarda bulunan Kut Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, alışveriş merkezinin sahibine karşı dava açacaklarını belirtti.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

El-Miyahi, "Bu trajik olaydan doğrudan ya da dolaylı şekilde sorumlu olanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Olayla ilgili bazı kuşkular var. İlk soruşturma sonuçlarını 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Binanın sahibi, işletmecisi ve olayla bağlantısı olan tüm kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Vali, olayın detaylı bir şekilde soruşturulduğunu vurguladı. Acı olay sonrası şehirde 3 günlük yas ilan edildi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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