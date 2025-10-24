Almanya Diken Üstünde! Korkutan Salgın Kontrolden Çıkıyor

Almanya genelinde hızla yayılan kuş gribi salgını endişe yaratıyor. Göçmen kuşların taşıdığı H5N1 virüsü, sekiz eyalette kümes hayvanlarına da sıçradı. Salgını önlemek kapsamında 200 binden fazla kümes hayvanı öldürüldü.

Almanya’da kuş gribi salgını giderek yayılıyor. Göçmen kuşların taşıdığı H5N1 virüsü, ülkenin neredeyse tamamına yayılırken, önlem amacıyla 200 binden fazla kümes hayvanının öldürüldüğü açıklandı. Hayvan sağlığından sorumlu Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI), Bremen dışındaki tüm eyaletlerde ölü yabani kuşlarda virüs tespit edildiğini duyurdu. Özellikle binlerce turnanın ölü bulunması, salgının boyutuna dikkat çekti.

TARIM BAKANINDAN UYARI

Tarım Bakanı Alois Rainer, koruyucu tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu: "Virüsün yayılmasını önlemek ve gıda üretimini korumak birinci önceliğimiz." Salgının 8 eyalette kümes hayvanlarına da sıçradığı belirtilirken, sadece son günlerde Baden-Württemberg’de 15 bin, Rees kasabasında 19 bin hayvanın öldürüldüğü bildirildi.

İLK DEĞİL

Yetkililer, göçmen kuş hareketliliğinin henüz zirveye ulaşmadığını, bu nedenle riskin önümüzdeki haftalarda da süreceğini belirtiyor. Almanya, 2020’de benzer bir salgında 2 milyondan fazla hayvanını kaybetmişti. Kuş gribi (H5N1), kuşlar ve kümes hayvanları için ölümcül olsa da, insanlara bulaşma riski oldukça düşük kabul ediliyor.

Kaynak: DW Türkçe

