Dünyanın En Büyük Tavuk İhracatçısında Kuş Gribi Alarmı! Sektöre Büyük Darbe Vurdu

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Carlos Favaro da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Çin’in aldığı 60 günlük ithalat yasağının Brezilya'nın ticari itibarına kalıcı zarar vermemesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Favaro, sektör paydaşlarıyla koordinasyon halinde olduklarını ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.