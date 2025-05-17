Dünyanın En Büyük Tavuk İhracatçısında Kuş Gribi Alarmı! Sektöre Büyük Darbe Vurdu
Dünyanın en büyük tavuk ihracatçılarından biri olan Brezilya, ticari ölçekte faaliyet gösteren kümes hayvanlarında ilk kez kuş gribi vakasıyla karşı karşıya kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'nın güneydeki Rio Grande do Sul eyaletinde bulunan bir üretim tesisinde tespit edilen salgın, ülke çapında endişe yaratırken, uluslararası ticaret bağlantılarını da doğrudan etkiledi.
ÇİN İTHALATI YASAKLADI
Kuş gribi vakalarının ardından en hızlı tepki veren ülkelerden biri Çin oldu. Pekin yönetimi, olası sağlık ve güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak Brezilya’dan yapılan tavuk eti ithalatını geçici olarak askıya aldı. 60 gün süreyle uygulanacak bu karar, iki ülke arasındaki gıda ticaretine kısa vadede darbe vurmuş durumda.
BREZİLYA ALARMA GEÇTİ
Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, salgının tespit edildiği anda devreye girerek, krizi kontrol altına almak için acil eylem planını uygulamaya koydu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sektördeki üretim devamlılığını ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla hızlı bir şekilde bilgi paylaşımı yapıldığı vurgulandı.
İNSANLARA BULAŞIR MI?
Yetkililer, kamuoyunu paniğe sevk edecek bir durum olmadığını belirterek, kuş gribi virüsünün insanlara doğrudan bulaşmasının düşük bir olasılık taşıdığını ifade etti. Yapılan açıklamalarda hastalığın et veya yumurta tüketimiyle geçmediği, enfekte hayvanlarla doğrudan temasın bulaş için esas faktör olduğu belirtildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Carlos Favaro da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Çin’in aldığı 60 günlük ithalat yasağının Brezilya'nın ticari itibarına kalıcı zarar vermemesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Favaro, sektör paydaşlarıyla koordinasyon halinde olduklarını ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.