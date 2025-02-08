Milyonlarcası İtlaf Edildi: Tanesi 10 Dolara Yükseldi! ABD'de Kuş Gribi Krizi, Kısıtlama Geldi

ABD, kuş gribi nedeniyle yumurta krizi yaşıyor. Çiftliklerdeki milyonlarca tavuk itlaf edilirken yumurta arzında ciddi düşüşler yaşandı. Ülkedeki yumurta üretimi sekteye uğrarken fiyatlar da arttı. Hatta New York ve çevresindeki marketlere yumurta alımlarını kısıtlama getirildiği de belirtiliyor.

Marketlerde, bir kişinin en fazla iki karton yumurta alabileceğine dair uyarılar asılırken, bazı satış noktalarında bir düzine yumurtanın fiyatı 10 dolara kadar çıktı. Yetkililer, kuş gribinin yayılmasını önlemek amacıyla canlı kümes hayvanı pazarlarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

MENÜ FİYATLARINA DA YANSIDI

Yumurta krizinin yalnızca marketlerde değil, restoran zincirlerinde de etkili olduğu bildirildi. Yumurtalı kahvaltı ve sandviç sunan fast food restoranları, menü fiyatlarını artırırken, bazı işletmeler ise tedarik sorunları nedeniyle yumurta bazlı ürünleri menülerinden geçici olarak çıkardı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede son beş yılda yumurta fiyatları yaklaşık yüzde 160 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, kuş gribi vakalarının kontrol altına alınmaması durumunda fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi