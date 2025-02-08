Altın Fiyatları Tahmini bu Kez Mahfi Eğilmez'den: Gram Altın mı Mevduat Faizi mi? Fırtına Yaklaşıyor, Çarşamba'ya Dikkat!

Altın, güvenli liman talebinin artması ile fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. Altın fiyatları 2.886,96 dolara yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı. Haftayı ise yaklaşık yüzde 2’lik kazançla kapattı. Yurt içinde ise Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 3.321 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,59 yükselişle 22.500 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5.420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise, bu hafta yüzde 2,64 artarak 5.563 liraya yükseldi.

GELECEK HAFTA GÖZLER POWELL’DA OLACAK

Birçok analist artık ons altın için 3000 doları hedefliyor. Ancak jeopolitik ve küresel ekonomik belirsizlikler altını güvenli liman varlığı olarak desteklese de FXTM Piyasa Analizi Yöneticisi Lukman Otunuga, altın yatırımcılarının önümüzdeki hafta bir miktar oynaklığa hazır olması gerektiğini söyledi.

“Trump'ın Çin'in misilleme tarifelerine, Jerome Powell'ın konuşmasına ve son ABD enflasyon raporuna nasıl yanıt vereceği altının görünümünü şekillendirebilir. Artan ABD-Çin ticaret savaşı korkuları ve daha düşük ABD verileri altını tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabilir. Ancak Trump'ın tarife tehditleri ve şahin Powell'a ilişkin endişelerin azalması altın fiyatlarında bir düzeltmeye yol açabilir” yorumunu yaptı.

Önümüzdeki hafta piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmada ileriye yönelik vereceği mesajlarda ipuçları aranacak. Ayrıca Çarşamba günü ABD enflasyon verisi de açıklanacak.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Cuma günü yayımlanan ABD istihdam verileri beklentileri karşılamadı. Bazı analistler ivmedeki yavaşlamaya rağmen ABD işgücü piyasasının oldukça sağlıklı olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda Michigan Üniversitesi'nden gelen ön veriler tüketici güveninde keskin bir düşüş olduğunu gösterirken, yıllık enflasyon beklentileri yüzde 1 artarak yüzde 4,3'e çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen ay gerçekleştirdiği yılın ilk para politikası toplantısında, enflasyon tehdidinin yüksek kalması ve işgücü piyasasının sağlıklı kalması nedeniyle faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini belirtmişti. Zaye Capital Markets Baş Yatırım Sorumlusu Naeem Aslam, enflasyon korkularının artmaya devam etmesiyle birlikte altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini öngördü.

MAHFİ EĞİLMEZ’DEN ONS ALTINDA 3000 DOLAR TAHMİNİ

Altın fiyatları için değerlendirmede bulunan bir başka isim ise Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Prof. Dr. Mahfi Eğilmez oldu. Uzman isim, “Altın analistleri ve yatırım uzmanları 2025 yılında altının ons fiyatının 3.000 dolar ve üzerinde olacağını tahmin ediyor. Bugün itibarıyla altının ons fiyatı 2.865 dolar dolayında olduğuna göre 3.000 dolara yükselmesi halinde altın, yatırımcısına yüzde 5’e yakın bir kazanç sağlayacak demektir. Riski en düşük yatırım araçlarının başında geldiği için yıllık getirisi de öyle çok yüksek değil buna karşılık dolar enflasyonunun üzerinde bir getiri sağladığı görülebiliyor” yorumunu yaptı.

GRAM ALTIN MEVDUAT FAİZİNDEN ÇOK KAZANDIRDI

“Türkiye’deki durum açısından baktığımızda altın çok daha değerli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Çünkü bizde altının gram fiyatını iki unsur etkiliyor” diyen ünlü ekonomist o iki unsurun altının ons fiyatı ve doların değeri olduğunu kaydetti. Bir yıl önce altın gram fiyatının 2.000 TL olduğunu ancak bugün 3.315 TL’ye yükseldiğini anımsatan Eğilmez, “Altın, son bir yılda yüzde 66 değer kazanmış. Aynı dönemde TL mevduat hesapları yıllık yüzde 50 dolayında brüt faiz veriyorlardı. Dolayısıyla altın, yatırımcısına mevduattan daha fazla kazandırmış” dedi.

Uzman isim son olarak altının, Türk yatırımcılar açısından portföyde bulundurulması gereken bir yatırım aracı olduğunu belirterek, “Gelişmelere göre portföydeki oranı artırılabilir ya da azaltılabilir” tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi