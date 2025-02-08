Herkes Altın, Faiz Sanıyordu: Vatandaş Parasını Bakın Nerede Değerlendiriyormuş? Merkez Bankası Kalem Kalem Açıkladı

Yüksek enflasyon ortamında parasını değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercihleri belli oldu. Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda ortaya çıkan vatandaşın yatırım tercihinde dikkat çeken veriler yer aldı. Bu kapsamda kiradaki konut varlıklarının değeri yastık altındaki altınları solladı.

Merkez Bankası’nın değerlendirmesinde hanehalkının tasarruflarını mevduat, hisse senedi, altın ve konut gibi farklı alanlarda değerlendirebildiği belirtildi. Hanehalkının varlıklarındaki değerlenmenin tüketim harcaması olarak yurt içi talebi etkilediği ve ekonomik büyüme ile enflasyon üzerinde de etkili olabildiği kaydedildi.

FİNANSLAR VARLIKLAR DÜŞÜK KALDI

Ayrıca hanehalkının finansal varlık ve yükümlülüklerinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının, MB'nin seçtiği OECD ülkelerine kıyasla oldukça düşük olduğu kaydedildi. Hanehalkının geleneksel olarak fiziki altın ve konut gibi finansal olmayan varlıklara yöneliminin yüksek olması bunun nedeni olarak belirtildi.

KİRADAKİ KONUTLAR YASTIK ALTI ALTINI SOLLADI

Banka, Türk halkının evlerinde tuttuğu yastık altı altınları ve kiradaki konutlarının değerlemesini yaptı. Buna göre 2024 yılının üçüncü çeyreği itibariyle hanehalkının finansal varlık stoku 505 milyar dolar olurken, kiradaki konut varlıklarının değeri 701 milyar doları buldu. 'Güvenli liman' olarak bilinen yastık altındaki birikimlerin tahmini değeri ise 311 milyar dolar olarak hesaplandı.

Raporda, "Hanehalkının birikimlerini finansal olmayan varlıklara yönlendirmesi, para politikasının hanehalkı tüketim eğilimi üzerine etkisini geçici kılarken, bu unsur ek bir risk olarak öne çıkabileceği düşünülmektedir" dendi.

Kaynak: Haber Merkezi