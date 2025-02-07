Ekonomi Gündemine Damga Vuracak! Mehmet Şimşek tv100 Ekranlarına Konuk Oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100 ekranlarında yayınlanacak Özel Röportaj programına konuk olacak. Şimşek, enflasyon, kayıt dışıyla mücadele gibi başlıklar başta olmak üzere ekonomi gündemine damga vuracak açıklamalar yapacak. "Özel Röportaj" yarın saat 20:30'da tv100'de yayınlanacak.

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Ekonomi Gündemine Damga Vuracak! Mehmet Şimşek tv100 Ekranlarına Konuk Oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın tv100'de yayınlanacak "Özel Röportaj" programına konuk oluyor. Şimşek, enflasyon, kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi gündemdeki önemli ekonomi konularına dair merak edilen sorulara yanıt verecek.

EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR NE ZAMAN HİSSEDİLECEK?

Programda Şimşek'e atılan adımların etkilerinin ne zaman hissedileceği, küresel ekonomideki gelişmeler ve ticaret savaşlarının olup olmadığı gibi sorular yöneltilecek.

Erdoğan Aktaş ve Cansu Canan Özgen'in soracağı soruları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cevaplandıracak. "Özel Röportaj" yarın saat 20:30'da tv100'de yayınlanacak.

Kaynak: tv100

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