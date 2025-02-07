Spot Doğal Gaz Piyasasında Günlük Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında bin metreküp doğal gazın referans fiyatı dün 12 bin 849 lira 93 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, piyasada toplam işlem hacmi 15 milyon 304 bin 370 lira oldu.

Son Güncelleme:
Spot Doğal Gaz Piyasasında Günlük Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı

Bir önceki gün 16 milyon 141 bin 522 lira olarak gerçekleşen işlem hacmi, dün bir miktar geriledi. Spot piyasada 1 milyon 191 bin metreküp doğal gaz ticareti yapıldı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 43 kuruş olarak duyuruldu.

Türkiye'ye dün 295 milyon 890 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 296 milyon 103 bin 81 metreküp olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Doğalgaz
Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
Gemi Siparişlerine ‘LNG’ dopingi! Yüzde 25’lik Artış Gemi Siparişlerine ‘LNG’ dopingi! Yüzde 25’lik Artış
Faizler Düştükçe O Yükselecek! Turizmde 2025 Bereketi Faizler Düştükçe O Yükselecek! Turizmde 2025 Bereketi
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler
Tüm Gözler Mansur Yavaş'taydı... 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı
Akıllara Aynı Soru Geldi: Emekli, Memur Maaşı ve Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? 'Sene Sonunda Yüzde 30...' Akıllarda Aynı Soru, Maaşlara Zam Yapılacak mı?
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek