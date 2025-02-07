Spot Doğal Gaz Piyasasında Günlük Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı

Bir önceki gün 16 milyon 141 bin 522 lira olarak gerçekleşen işlem hacmi, dün bir miktar geriledi. Spot piyasada 1 milyon 191 bin metreküp doğal gaz ticareti yapıldı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 43 kuruş olarak duyuruldu.

Türkiye'ye dün 295 milyon 890 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 296 milyon 103 bin 81 metreküp olarak kaydedildi.

Kaynak: AA