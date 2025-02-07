Gemi Siparişlerine ‘LNG’ dopingi! Yüzde 25’lik Artış

Son yıllarda küresel LNG talebinde yaşanan artış, LNG gemi siparişlerini destekleyici rol oynadı. LNG ihracatı, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) verilerine göre, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 411,5 milyon tona yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa Birliği başta olmak üzere LNG taşımacılığına duyulan ihtiyaç, sektörde yeni gemi siparişlerine olumlu yansıdı.

Başta Katar olmak üzere bazı ülkeler doğal gaz sıvılaştırma üretim kapasitelerinde büyük çaplı artışa gitmeye başladı. Talep yönünde ise Çin, Güney Kore gibi ülkelerin LNG ihtiyacında artış yaşandı.

AA muhabirinin Veson Nautical'ın yayımladığı 2024 piyasa raporundan derlediği verilere göre, küresel piyasada LNG gemi siparişlerinde önemli yükseliş kaydedildi.

Yeni LNG gemi siparişleri kapasitesi 160-174 bin ila 266 bin metreküp arasında değişen büyük hacimli gemilere yönelik oldu. Bu kapsamda LNG gemi siparişleri 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 109'a ulaşırken, tersanelerde toplam LNG gemisi siparişi ise 406'yı buldu.

GÜNEY KORE VE ÇİN İLK SIRADA

LNG gemi inşasında en fazla siparişi Güney Kore ve Çin aldı. Güney Kore 68 gemi siparişi ile sektördeki liderliğini korudu. Sektörün ikinci büyük devi durumundaki Çin ise kalan 41 siparişi aldı.

Öte yandan en fazla siparişi veren taraf ise Katar oldu. Son yıllarda sıvılaştırma kapasitesini ciddi şekilde artırmak için hamleler yapan Katar, filo yenileme ve genişletme çalışmalarına ağırlık verdi. Ülke geçen yıl 40 gemi ile en çok sipariş veren ülke olarak kayıtlara geçti.

Küresel LNG ticaretinin önemli aktörlerinden Çin de hem üretici hem de alıcı olarak piyasadaki ağırlığını korudu ve 17 LNG gemi siparişi verdi. Yunanistan ise 10 siparişle üçüncü sırada yerini aldı.

Öte yandan geçen yıl 62 gemi inşaatı bitirilerek işletmecisine teslim edildi.

Ayrıca 2024'te LNG taşımacılığı gelirleri, geciken projeler ve yüksek stoklar nedeniyle düştü. 2024 günlük ortalama kiralama ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 52 azalarak 55 bin dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: AA