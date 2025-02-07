Samali Denizlerindeki Görevinin Yarısı Tamam! Bakan Duyurdu

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladı. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.

Samali Denizlerindeki Görevinin Yarısı Tamam! Bakan Duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve heyetiyle İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti.

Somali'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde 50'sini tamamladı. Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni işbirliklerini değerlendirdik. Ayrıca madencilik alanında da yeni bir işbirliği süreci başlatma kararı aldık. Enerji ve madencilik alanındaki işbirliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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