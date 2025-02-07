30 Ülkenin Sevgililer Günü Hediyesi Türkiye'den! 75 Milyon Dal Kesme Çiçek Gitti

Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere 30 ülkeye 75 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

30 Ülkenin Sevgililer Günü Hediyesi Türkiye'den! 75 Milyon Dal Kesme Çiçek Gitti

Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılayan Antalya'daki seralarda "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor. Seralardan toplanan karanfil başta olmak üzere kırmızı ağırlıklı çiçekler paketlenip, sevgililer için hazırlanıyor. Yurt dışı için tırlara yüklenen çiçekler yola çıktı, iç pazar için ise çalışmalar sürüyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, sektörün 2025'e iyi bir başlangıç yaptığını, ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını söyledi.

Sevgililer Günü sevkiyatlarının da yüz güldürücü nitelikte olduğunu belirten Yılmaz, "Sevgililer Günü için bu yıl Türkiye'den 30 ülkeye kesme çiçek gönderdik. Gönderdiğimiz yaklaşık 75 milyon dal çiçekten 8-10 milyon dolarlık gelir bekliyoruz. Bu yıl Sevgililer Günü siparişleri oldukça iyiydi." dedi.

Yılmaz, kara yolu sevkiyatlarının yola çıktığını, ekstra sipariş olursa uçaklarla göndereceklerini kaydetti.

14 ŞUBAT'IN RENGİ KIRMIZI

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını anlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"En fazla Hollanda'ya ihracat yapıyoruz. Hollanda'dan sonra İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya geliyor. İç pazarda da hareketli günler geçiriyoruz. Çiçek verilebilecek en ucuz ve en anlamlı hediyelerden biri. Sevginin dili, insanların ruh sağlığını iyileştiren bir hediye. Her kesim tarafından talep görüyor."

Yılmaz, Sevgililer Günü için sektörün kırmızı renk ağırlıklı üretim yaptığını vurgulayarak, bu dönemde kırmızının yanında beyaz ve koyu renkte çiçek de üretildiğini anlattı.

En fazla karanfil ihraç ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Özellikle sprey karanfilde dünyanın en çok üretim yapan ülkesiyiz. Bunun dışında standart karanfil de gönderdik." diye konuştu.

KENDİ ÇİÇEKLER İÇİNDE AMA O DA ÇİÇEK BEKLİYOR

Sektörde yaklaşık 16 yıldır çalışan ziraat mühendisi Dönüş Ulaş ise bir kadına verilecek en güzel hediyelerden birinin çiçek olduğunu söyledi.

Kendisinin de çiçeğin içinde olmasına rağmen eşinden çiçek beklediğini ifade eden Ulaş, "Çiçeğin anlamı güzel, sevgiyi hatırlatıyor. Sevildiğini hissettiriyor." dedi.

Çiçek serasında çalışan Leyla Tutan da erkeklere, eşlerine, sevdiklerine çiçek almalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

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