Ailesinin Cenazesine Katılmayınca Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı

ABD'de 25 yaşındaki bir erkek, babasını ve ağabeyini öldürdükten sonra ölümlerini örtbas etmek için evlerini ateşe verdi. Cenazeye katılmamasıyla şüpheleri üzerine çeken zanlı tutuklandı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Ailesinin Cenazesine Katılmayınca Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı

ABD'nin Washington eyaletinde 25 yaşındaki Luis Miguel Huitron Campos adlı erkek, 64 yaşındaki babası Oliverio Huitron-Rosalez ve 31 yaşındaki ağabeyi Alejandro Huitron Campos'un ölümleriyle ilgili olarak tutuklandı. Baba-oğulun 8 Nisan'da çıkan bir yangının ardından hayatını kaybettiği öğrenilirken, cansız bedenlerinin başlarının arkasından ateşli silahla yaralandığı tespit edildi.

Oliverio'nun kanında karbonmonoksit bulunması nedeniyle yangın sırasında hayatta olduğu fark edildi. Vücudunun arka kısmında yanıklar vardı ancak yakın mesafeden vurulması nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Adli tıp ekipleri, Alejandro'nun da yakın mesafeden vurulduğunu bildirdi. Yangının ilk olarak evin yatak odalarında başladığı belirlenirken, alevlerin kasıtlı olarak çıkarıldığının düşünüldüğü belirtildi.

'CENAZEYE GELMEDİ, ORTADAN KAYBOLDU'

Polis, evin diğer oğlu Luis'in geçmişini araştırmaya başlayınca ise gerçek yavaş yavaş ortaya çıktı. Cep telefonu kayıtlarından yangın sırasında evin yakınlarında olduğunu öğrendikleri Luis ile ilgili araştırma yapan polis, bir akrabasından çarpıcı bir bilgi edindi. Akraba, babası ve ağabeyinin ölümü ile ilgili temasa geçmeye çalıştıkları Luis'in, ölümleri öğrendikten sonra da polisle temasa geçmediğini söyledi.

Ailesinin Cenazesine Katılmayınca Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

Bir başka akrabası da polislere Luis'in babası ve kardeşinin cenaze ve anma törenlerine katılmadığını ve ailesine "ortadan kaybolduğunun söylendiğini" anlattı. Bu şüphelerin üzerine elde edilen kanıtlarla Luis, "birinci derece kundaklama" ve "iki kez birinci derece ağırlaştırılmış cinayet" ile suçlamasıyla tutuklandı. Ancak 25 yaşındaki genç adam, suçlamaları reddetti.

61 yaşındaki Oliverio'nun kısa süre önce emeklilik tasarruf planından 100 bin dolar çekmeyi talep ettiği iddia edildi. Bir aile üyesi de polise, Luis'in babasının Meksika'da inşaatı devam eden bir evi olduğunu ve son 30 yılda yaptığı yatırımlardan önemli miktarda servet elde ettiğini bildirdi.

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