Trump'tan Gündem Olan Açıklama! 'Dünyanın En Güçlü Ordusunu İnşa Ettim'

ABD Başkanı Trump, askeri akademi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayla gündem oldu. Trump, dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini belirterek, "Ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini yeniden tesis ediyoruz" dedi.

Trump'tan Gündem Olan Açıklama! 'Dünyanın En Güçlü Ordusunu İnşa Ettim'

ABD Başkanı Donald Trump, New York kentindeki Askeri Akademi West Point'in mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı. Trump, yeni mezun askerlere "Amerika'nın altın çağının ilk West Point mezunları" olduklarını söyleyerek ülkenin gidişatını büyük bir hızla değiştirdiğini söyledi.

Dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini söyleyen Başkan Trump, "Ayrıca, ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini de yeniden tesis ediyoruz" diyerek göçmen karşıtı politikalarını işaret etti.

Trump'tan Gündem Olan Açıklama! 'Dünyanın En Güçlü Ordusunu İnşa Ettim' - Resim : 1

ABD'nin son 4 yıldır düzensiz göçmenlerin "işgali altında" olduğunu belirten Trump, "İlk günden, askerimizi güney sınırına konuşlandırdım ve o günden beri sınır geçişlerini azalttık. Eskiden bir günde yüz binlerce insanın girdiği sınırda son bir buçuk haftada geçişler yüzde 99,999 azaldı" ifadelerini kullandı.

MEZUNLARLA EL SIKIŞMADI

ABD Başkanı, önceki yönetimin hiçbir inceleme yapmadan ABD'ye girmemesi gereken insanlara ve "suçlulara" izin verdiğini iddia ederek, ABD mahkemelerinin, yönetiminin bu konuda çalışmalarına izin vermesini umduğunu söyledi.

Bir saat süren konuşmasını tamamladıktan sonra Trump, ABD başkanlarının geleneğini bozarak mezunlarla el sıkışmadan törenden ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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