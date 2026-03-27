ABD'yi Sarsan Siber Saldırı! İranlı Hackerlar Tüm Bilgileri Ele Geçirdi

İran bağlantılı bir hacker grubu, FBI Direktörü Kash Patel’in e-posta hesabını ele geçirdiğini duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı, sızıntıyı doğrularken detay paylaşmadı.

İran bağlantılı bir hacker grubu, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabını ele geçirdiğini duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu sızıntıyı doğruladı ancak ayrıntı paylaşmadı.

BAZI BİLGİLERİ SIZDIRILDI

'Handala Hack Team' adlı grup, Patel’in adının 'hacklenmiş kurbanlar listesi'ne ekleneceğini açıkladı. Grup ayrıca Patel’e ait bazı fotoğraflar ve özgeçmiş bilgilerini internette yayımladı.

Reuters’ın aktardığına göre sızdırılan materyaller, 2010-2019 yıllarına ait kişisel ve iş yazışmalarının bir karışımını içeriyor. Yetkililer, olayın kapsamına ilişkin detay vermekten kaçındı.

