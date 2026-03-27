İran'ın Dini Lideri Hamaney Ölüme Böyle Gitmiş: Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

28 Şubat’ta gerçekleşen ABD-İsrail ortak operasyonunda hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, saldırıdan sadece dakikalar önce kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı. Hamaney’in son dakikalarını kayda alan bu görüntüde ise odadaki iki fotoğraf dikkat çekti.

İran’ın ABD-İsrail saldırıları sonucu 28 Şubat’ta yaşamını yitiren Ayetullah Ali Hamaney’in son anlarını gösterdiği belirtilen görüntüsü paylaşıldı.

ÖLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE

Güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda, Hamaney’in saldırı anından hemen önce masasında Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor. Bazı iddialara göre görüntünün Hamaney'e suikast düzenlemeden 23 dakika öncesini gösterdiği belirtiliyor.

ODASINDAKİ İKİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafların en can alıcı noktası ise Hamaney’in hemen yanı başında yer alan iki portre: Devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ve 2020’de suikasta kurban giden Kasım Süleymani.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY İSME SUİKAST

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattıkları saldırılar sonucu başta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey isim ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Ali Hamaney'in yerine ise oğlu Mücteba Hamaney geçti.

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Başkan Trump Tarihe Geçiyor! 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Dolarda İmzası Olan Görevdeki İlk Başkan Olacak Başkan Trump Tarihe Geçiyor: 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk
Trump İran'a Verdiği Süreyi Uzattı: 6 Nisan'a Kadar Enerji Tesislerine Saldırmayacağız '6 Nisan'a Kadar Saldırmayacağız'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | Trump'ın Son Planı Ortaya Çıktı: ABD'den Orta Doğu'ya Yeni Çıkartma ABD'den Orta Doğu'ya Yeni Çıkartma
Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu
Başkan Trump Tarihe Geçiyor! 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Dolarda İmzası Olan Görevdeki İlk Başkan Olacak Başkan Trump Tarihe Geçiyor: 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk
Uşak ve Marmaris Belediyelerine Operasyon: Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Çok Sayıda Gözaltı Uşak ve Marmaris Belediyelerine Operasyon
İran'ın Dini Lideri Hamaney Ölüme Böyle Gitmiş: Son Görüntüsü Ortaya Çıktı İran'ın Dini Lideri Hamaney Ölüme Böyle Gitmiş: Son Görüntüsü Ortaya Çıktı