İran'ın Dini Lideri Hamaney Ölüme Böyle Gitmiş: Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

İran’ın ABD-İsrail saldırıları sonucu 28 Şubat’ta yaşamını yitiren Ayetullah Ali Hamaney’in son anlarını gösterdiği belirtilen görüntüsü paylaşıldı.

ÖLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE

Güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda, Hamaney’in saldırı anından hemen önce masasında Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor. Bazı iddialara göre görüntünün Hamaney'e suikast düzenlemeden 23 dakika öncesini gösterdiği belirtiliyor.

ODASINDAKİ İKİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafların en can alıcı noktası ise Hamaney’in hemen yanı başında yer alan iki portre: Devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ve 2020’de suikasta kurban giden Kasım Süleymani.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY İSME SUİKAST

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattıkları saldırılar sonucu başta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey isim ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Ali Hamaney'in yerine ise oğlu Mücteba Hamaney geçti.

Kaynak: Haber Merkezi