Müzik Dünyasının Acı Kaybı! Orhan Esen Hayatını Kaybetti
Türk sanat müziği ve arabesk müziğin önemli isimlerinden Orhan Esen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm haberini yeğeni duyurdu.
Türk sanat müziği, arabesk müzik ve fantezi müziğin sevilen sanatçısı, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen, hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm haberini, yeğeni sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, Orhan Esen’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Yeğeni yaptığı açıklamada, "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum" ifadelerini kullandı.
