ABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | İsrail'den İtiraf Gibi Açıklama: Ordumuz Çökmek Üzere

ABD-İsrail-İran savaşı dördüncü haftasını geride bırakırken Başkanı Donald Trump'tan İran savaşına dair üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gün içinde Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada müzakere talebinin kendisinden değil İran cephesinden geldiğini ve adeta yalvardıklarını öne süren Trump, son olarak yaptığı açıklamada İran'ın enerji altyapısına dönük saldırıları 6 Nisan tarihine kadar ertelediğini açıkladı.

Trump, bu talebin İran tarafından geldiğini belirtirken, iki ülke arasındaki müzakerelerin iyi gittiğini ve medya manipülasyonlarına itibar edilmemesini istedi.

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek" diye uyardı.

Zamir'in yanı sıra İsrail ordusunun toplantıya katılan diğer üst düzey yetkilileri de "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor" ifadesini kullandı.

00.05 HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ÇOK SAYIDA SALDIRI

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde gün boyu çatışmaların yaşandığı ve İsrail ordusuna ait çok sayıda Merkava tankının hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde Ayterun, Marun er-Ras, Nakura, Hıyam ve Dibil beldelerinde de İsrail birliklerine roketlerle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Malikiye yerleşim yerine 4 kez roketlerle saldırı yapıldığı, Nehariye kenti ile Menara ve Netua yerleşimlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Akka kentinde İsrail ordusunun eğitim kamplarını içeren Eliakim Üssü ile Tefen Üssü'nün füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Hayfa kentine yoğun saldırılar düzenlendiği, kentteki deniz üssü ile Zeev üssünün füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan topraklarındaki İsrail askerleri ile İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 70 saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Aviaad Elchanan Volansky isimli askerin bir tanka ateşlenen tanksavar füzesi sonucu öldüğünü, 7'nci Tugay, 77'nci Tabur'a bağlı 2 subay ve 2 askerin hafif yaralandığını duyurmuştu.

Böylece Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda ölen İsrail askeri sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA