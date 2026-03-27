İran Hürmüz Boğazı'nı Kapattı: Geçme Girişimlerine Sert Karşılık Verilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz haber ajansı Reuters'ın İran medyasına dayandırdığı habere göre Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve boğazdan geçmeye çalışan her geminin sert önlemlerle karşılaşacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada "düşman İsrail ve Amerika'nın müttefikleri ve destekçilerinin limanlarına giriş çıkışların hangi koridor kullanılırsa kullanılsın yasak" olduğu belirtildi.

Açıklamada farklı milliyetlere ait üç konteyner gemisinin bu sabah Devrim Muhafızları Donanması'nın uyarısının ardından geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.