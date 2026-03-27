Evlenmenin Maliyeti 2 Milyon Liraya Dayandı! Evlen Evlenebilirsen

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte hareketlilik beklenen düğün sezonunda esnaf eskiye nazaran işlerin oldukça daraldığını ifade ediyor.

Evlenmek isteyen önüne çıkan toplam bütçe, gençleri alternatif ve daha uygun yöntemler bulmaya itiyor.

EVLİLİK MALİYETİ 2 YILDA 3’E KATLANDI

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve sektör temsilcilerinden alınan güncel verilere göre, 2024 yılında 600 bin TL olan ‘sıfırdan ev kurma ve düğün’ maliyeti, 2026 Mart ayı itibarıyla tam üç katına çıktı. Devletin sunduğu faizsiz kredi bu dev faturanın sadece beşle birini karşılayabiliyor.

5 YILLIK GELİR BORÇLARA GİDİYOR

Yapılan güncel analizlere göre, hane geliri asgari ücretin biraz üzerinde olan (ortalama 45-50 bin TL) yeni evli bir çift bile, düğün masrafları için çektikleri yüksek faizli ticari kredileri ve eş-dost borçlarını kapatabilmek için en az 5 yıl boyunca ‘sıfır birikim’ disipliniyle yaşamak zorunda kalıyor.

EVLİLİĞİN MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİN 62 KATINA ÇIKTI

Bu tabloya göre genç çiftler; balayına gitmek, dışarıda bir akşam yemeği yemek veya bir tatil planı yapmak yerine, maaşlarının neredeyse tamamını banka taksitlerine ve kira ödemelerine ayırıyor. Asgari ücretli tarafında ise durum çok daha kötü bir noktaya geldi. Bir evliliğin maliyeti asgari ücretin 62 katına tekabül ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi