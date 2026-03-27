Evlenmenin Maliyeti 2 Milyon Liraya Dayandı! Evlen Evlenebilirsen

Evlenmek isteyen genç çiftlerin önüne maddi engeller çıkıyor. Ev kurma ve düğün masrafları 2 milyon liraya yaklaşırken, evlenmenin bedeli asgari ücretin 62 katına çıktı. Yükselen fiyatlar gençleri sade nikâha ve uzun vadeli borca zorluyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte hareketlilik beklenen düğün sezonunda esnaf eskiye nazaran işlerin oldukça daraldığını ifade ediyor.

Evlenmek isteyen önüne çıkan toplam bütçe, gençleri alternatif ve daha uygun yöntemler bulmaya itiyor.

EVLİLİK MALİYETİ 2 YILDA 3’E KATLANDI

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve sektör temsilcilerinden alınan güncel verilere göre, 2024 yılında 600 bin TL olan ‘sıfırdan ev kurma ve düğün’ maliyeti, 2026 Mart ayı itibarıyla tam üç katına çıktı. Devletin sunduğu faizsiz kredi bu dev faturanın sadece beşle birini karşılayabiliyor.

5 YILLIK GELİR BORÇLARA GİDİYOR

Yapılan güncel analizlere göre, hane geliri asgari ücretin biraz üzerinde olan (ortalama 45-50 bin TL) yeni evli bir çift bile, düğün masrafları için çektikleri yüksek faizli ticari kredileri ve eş-dost borçlarını kapatabilmek için en az 5 yıl boyunca ‘sıfır birikim’ disipliniyle yaşamak zorunda kalıyor.

EVLİLİĞİN MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİN 62 KATINA ÇIKTI

Bu tabloya göre genç çiftler; balayına gitmek, dışarıda bir akşam yemeği yemek veya bir tatil planı yapmak yerine, maaşlarının neredeyse tamamını banka taksitlerine ve kira ödemelerine ayırıyor. Asgari ücretli tarafında ise durum çok daha kötü bir noktaya geldi. Bir evliliğin maliyeti asgari ücretin 62 katına tekabül ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Soru Önergesine Cevap: Jeffrey Epstein İncirlik Üssü'nü Kullandı mı? Bakan Güler'den Soru Önergesine Cevap: Jeffrey Epstein İncirlik Üssü'nü Kullandı mı?
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Deprem Dolandırıcılarına Operasyonda 29 Gözaltı Deprem Dolandırıcılarına Operasyonda 29 Gözaltı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | Trump'ın Son Planı Ortaya Çıktı: ABD'den Orta Doğu'ya Yeni Çıkartma ABD'den Orta Doğu'ya Yeni Çıkartma
Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu
Başkan Trump Tarihe Geçiyor! 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Dolarda İmzası Olan Görevdeki İlk Başkan Olacak Başkan Trump Tarihe Geçiyor: 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk
Uşak ve Marmaris Belediyelerine Operasyon: Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Çok Sayıda Gözaltı Uşak ve Marmaris Belediyelerine Operasyon
İran'ın Dini Lideri Hamaney Ölüme Böyle Gitmiş: Son Görüntüsü Ortaya Çıktı İran'ın Dini Lideri Hamaney Ölüme Böyle Gitmiş: Son Görüntüsü Ortaya Çıktı