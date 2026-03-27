Deprem Dolandırıcılarına Operasyonda 29 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, depremde hasar alan araçların şase numaralarını değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen 29 şüpheli hakkında 10 ildeki eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, yurt dışından ülkeye sokulan ya da yakalamalı araçların şase numaralarını değiştirerek (change) depremde hasar gören araçlara işledikleri ve bu yöntemle araçları piyasaya sürdükleri tespit edildi.

29 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında 27 Mart 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri talimatı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem dolandırıcılık
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
