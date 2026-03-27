Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi. Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova 4-3'lük skorla kazandı.

7 GOLLÜ MAÇTA GÜLEN KOSOVA OLDU

Slovakya, maça 6. dakikada Martin Valjent'in golüyle başladı. Kosova, 21. dakikada Veldin Hodza'nın golüyle eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 45. dakikada Lukas Haraslin'in golüyle bir kez daha öne geçti.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Kosova, 47. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle eşitliği sağladı.

Florent Muslija, 60. dakikada frikik golüyle Kosova'yı öne geçirdi. Kreshnik Hajrizi, 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Strelec, 90+3'te maçın skorunu belirleyen golü attı.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ OLDULAR

Bu sonucun ardından Kosova, adını play-off finaline yazdırdı ve Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın rakibi oldu.

Kazananın Dünya Kupası'na gideceği müsabaka, Kosova'nın ev sahipliğinde 31 Mart Salı günü oynanacak.

