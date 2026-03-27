Başkan Trump Tarihe Geçiyor! 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Dolarda İmzası Olan Görevdeki İlk Başkan Olacak

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkan Donald Trump'ın imzasının yeni basılacak kağıt paralarda yer alacağını duyurdu. Bu gelişme, ABD tarihinde bir ilkin yaşanacağı anlamına geliyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkan Trump'ın imzasının Hazine Bakanı ile birlikte kağıt paralarda yer alacağı kaydedildi.

250 YILLIK ABD TARİHİNDE BİR İLK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarihte ilk kez görevdeki bir başkanın imzasının banknotlarda bulunacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Başkan Trump'ın liderliğinde benzeri görülmemiş ekonomik büyüme, doların kalıcı hakimiyeti ve mali güç ile istikrar yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

‘BAŞKAN TRUMP’IN BAŞARILARINI TAKDİR ETMENİN EN GÜÇLÜ YOLU’

Bessent, ABD'nin ve Başkan Trump'ın "tarihi" başarılarını takdir etmenin en güçlü yollarından birinin dolar banknotlarında imzasının yer alması olduğunu belirterek, söz konusu banknotların ülkenin 250. yıl dönümünde tedavüle çıkarılmasının uygun olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump ABD Dolar
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
