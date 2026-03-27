DEM Parti Heyeti İmralı Yolunda
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
SON GÖRÜŞME 16 ŞUBAT'TA
Görüşme dün DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından duyurulurken, terör örgütü lideri Öcalan ile son görüşme 16 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ve görüşme yaklaşık 3.5 saat sürmüştü.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: