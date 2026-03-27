TSK’dan İhraç Edilmişlerdi: Teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar Hakkında Karar Çıktı

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerden olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı.

İKİ TEĞMENE DAHA RET

Ankara 20. İdare Mahkemesi, Akarsu ve Gündar'ın TSK'dan ayırma kararının hukuka aykırı olmadığına hükmederek, davanın reddine karar verdi.

'KARAR MADDİ GERÇEKLERE AYKIRI'

Mahkemenin ret kararını değerlendiren teğmenlerin avukatı İbrahim Yılmaz, şunları söyledi:

"İzzet ve Serhat Teğmen'in geri dönüş taleplerinin ret kararları Ankara 20. İdare Mahkemesi tarafından verildi. Ebru Teğmen'in geri dönüş talebinin ret kararı ise Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından verilmişti. Her iki mahkemenin de kararlarının gerekçelerinin bire bir aynı olduğu, kararın içindeki bazı kelime öbeklerinin ve kararın yazım şeklinin bire bir aynı olduğu görülüyor. Özellikle 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünün topluca söylenmesi ve mevzuattan kaldırılan 'subaylık yeminin' tören bittikten sonra söylendiği kabul edilmesine rağmen törenin gerçekleştiği sahanın içinde yapılması nedeniyle teğmenlerin suç işledikleri yönünde karar verilmiş. Bu gerekçeden her iki mahkemenin de koordine içerisinde birlikte hareket ettikleri anlaşılıyor. Karar maddi gerçeklere ve hukuka aykırı; karara karşı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf kanun yoluna başvuracağız."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmıştı. Ardından teğmenler TSK'den ihraç edilmişti. Teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Ebru Eroğlu'nun başvurusu ise reddedilmişti. Diğer teğmen Batuhan Gazi Kılıç'ın ihraç kararına karşı açtığı dava sürüyor.

Kaynak: ANKA