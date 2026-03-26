Trump İran'a Verdiği Süreyi Uzattı: 6 Nisan'a Kadar Enerji Tesislerine Saldırmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 6 Nisan'a kadar durdurduğunu açıkladı. Trump ayrıca, "İran ile görüşmeler iyi gidiyor, medya spekülasyonlarına aldırmayın" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran savaşına dair üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gün içinde Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada müzakere talebinin kendisinden değil İran cephesinden geldiğini ve adeta yalvardıklarını öne süren Trump, İran yönetimini delirmiş olarak tarif ederek nükleer silaha sahip olmamaları gerektiğini belirtmişti.

Trump yaptığı yeni bir açıklamada İran'ın talebi sonrası enerji tesislerine yönelik saldırıları 6 Nisan'a kadar durdurduğunu açıkladı.

İran ile görüşmelerin iyi gittiğini de belirten Trump, "Medya spekülasyonlarına aldırmayın" dedi.

İKİNCİ KEZ ERTELEDİ

Trump, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, sonrasında iki gün süre vermişti.

Trump daha sonra iki ülke arasındaki görüşmelerin iyi gittiğini belirterek saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
