Ülkesinden Kaçırılmıştı: Maduro'dan Haber Var

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu ve ülke dışına çıkardığı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e yönelik dava New York'ta sürüyor.

Yargılama kapsamında 5 Ocak'taki ilk duruşmanın ardından ikilinin gün içinde yeniden hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. CNN'in haberine göre bu duruşma, davanın gidişatına ilişkin durum değerlendirmesi olarak görülüyor.

Maduro ve eşi Cilia Flores için ilk duruşma 5 Ocak'ta New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede görülmüştü. Maduro, "Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

ABD Venezuela Nicolas Maduro
