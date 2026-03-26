Trump: İranlılar Anlaşma İçin Yalvarıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'ANLAŞMA İÇİN YALVARIYORLAR'

ABD Başkanı Trump: İran'ın füzesi kalmadı, İranlılar anlaşma içi yalvarıyor. Şimdi ben emin değilim. Saldıracak güçleri kalmadı. Füzeleri kalmadı.

'İKİ YIL ÖNCE ANLAŞMALILARDI'

Aptal değiller gayet akıllılar, çok da iyi müzakere yapıyorlar. Şu anda bir anlaşmaya varmak konusunda yalvarıyorlar, bunu yapabilecek miyiz emin değilim. Bunu çok önceden yapmaları gerekiyordu, iki yıl önce yapmaları gerekiyordu. Hatta ben başkanlık ofisine ilk geldiğimde yapmalılardı, çünkü iki yıl önce Biden döneminde istedikleri her şeyi yapabiliyorlardı.

'NATO KAĞITTAN KAPLAN'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO’nun İran’a yönelik saldırılarda ABD’ye yardım etmediği için hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "25 yıl önce NATO kağıttan bir kaplan dedim, ama daha da önemlisi biz onların yardımına koşarız ama onlar bizim yardımımıza gelmez dedim ve yardımımıza gelmediler"

'BU İNSANLARIN NÜKLEERE SAHİP OLMASI KABUL EDİLEMEZ'

Tüm Orta Doğu’yu ele geçirmeyi planladılar. Bu ülkeler çok uzun süredir hedefteydi. Şu anda donanmaları tamamen batmış durumda. Biz dünya tarihindeki en büyük donanma tahribatını gerçekleştirdik. Onların iletişim tesislerini ortadan kaldırdık. Ayrıca yönetimleri de yok, bu yüzden anlaşma yapamıyorlar. Bu insanların nükleere sahip olması kabul edilemez. Biz saldırmasaydık silahları hazır hale gelecekti. Dünya tarihindeki en iyi hava saldırısını gerçekleştirdik.

'İRAN NET BİR ŞEKİLDE KAYBETTİ'

Şu anda dördüncü haftadayız ve İran rejimi çok net bir şekilde kaybetmiş durumda. Bu onlar için büyük bir facia. Kaybettiler, geri dönme şansları yok. Daha önce bize “müzakere etmeyeceğiz” diyen rejim, şimdi anlaşma için adeta yalvarıyor. Doğru bir anlaşmayla Hürmüz’ü açacağız. 22 mayın gemileri var…

İran’ın elinde bir fırsat var. Kendilerine yeni bir yol çizebilirler. Bize engel olmak için yapabilecekleri hiçbir şey yok. Dünyanın en iyi ordusuyuz ve bizimle rekabet edebilecek kimse yok. Venezuela’da da gördünüz.

'İRAN'IN YÜCE LİDERİNİ ORTADAN KALDIRDIK'

ABD’ye tehdit olan her şeyi yok ediyoruz. İran’ın yüce liderini ortadan kaldırdık. Petrol fiyatlarının daha fazla yükseleceğini düşünüyordum ancak tahmin ettiğim kadar büyük bir darbe almadık. Bence insanlar ABD’nin gücüne güveniyor.

Kaynak: Haber Merkezi