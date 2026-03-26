Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonu: 6 Kişi Serbest, 4 İsim Tutuklandı, 3 Kişiye Ev Hapsi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yapılan operasyonda Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ile iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, manken Didem Soydan ve Güzide Duran dahil 14 kişi gözaltına alınmıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Hande Erçel ve Kaan Mellart ise yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme yaşandı. Soruşturmada savcılık 5 şüpheli için tutuklama, 6 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı talep etti.

6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Haklarında yurt dışı yasağı istenen Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ KİŞİYE EV HAPSİ

Ferhat Aydın, Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan; Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı.

1 KİŞİYE HEM YURT DIŞI YASAĞI HEM EV HAPSİ

Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sulh Ceza hakimliğine sevkler:

Yurt dışı çıkış yasağı talebi:

Kerim Sabancı

Hakan Sabancı

Burak Elmas

Fikret orman

Güzide Duran

Didem Soydan

Tutuklama talebi:

Koray Serenli

Onur Talay

Sezgin Köysüren

Tuğçe Özbudak

Mustafa Tari

Ev hapsi talebi:

Ferhat Aydın

İsmail Berhan Perinçekli

Öte yandan Onur Bükçü doğrudan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA