İspanya KDV'yi Düşürdü, Komşular Akın Etti: Avrupa'da Ucuz Benzin Göçü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana devam eden küresel enerji krizinde, vatandaşlarının mağduriyetini hafifletmek için İspanya hükümetinin, akaryakıt fiyatlarında yaptığı indirimin ardından, sınıra yakın olan Portekizliler ve Fransızlar da benzin almak için İspanya'ya geçmeye başladı.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizinden ötürü son bir ayda İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yaklaşık yüzde 20'ye ulaşırken, hükümetin 20 Mart'ta aldığı ve 22 Mart'ta yürürlüğe giren kararname ile fiyatlar düştü.

İSPANYA KDV ORANINI DÜŞÜRDÜ

İspanyol basınındaki haberlerde, akaryakıttaki KDV oranının yüzde 21'den yüzde 10'a düşürüldüğü İspanya'da gerileyen benzin ve mazot fiyatlarına, sınır komşuları Portekizlilerin ve Fransızların da ilgi gösterdiği belirtildi.

20 EURO TASARRUF

Haberlerde, sınıra yakın olan Portekizlilerin ve Fransızların araçlarının depolarını İspanya'da doldurarak yaklaşık 20 euro tasarruf ettikleri kaydedildi.

İspanya'nın kuzeydoğuda Fransa ve batıda Portekiz ile olan sınırlarında, normalden fazla araç yoğunluğu gözlendiği, benzin istasyonlarında zaman zaman kuyrukların oluştuğu bildirildi.

Haberlerde, Fransa'da litre başına mazotun 2,12 euro, benzinin 1,99 euro olduğu, İspanya'da ise hükümetin aldığı önlemlerle mazotun 1,80 euro, benzinin de 1,62 euroya gerilediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Benzin İspanya Fransa Portekiz KDV
ÇOK OKUNANLAR
