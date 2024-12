ABD'den Suriye'ye Hava Saldırısı: 75 Hedef Vuruldu

Suriye'de cihatçıların Şam'a girmesi ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasıyla 61 yıllık Baas dönemi sona erdi. Ülkenin geleceği belirsizliğini korurken, ABD bu süreçte Suriye'yi ilk kez hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Suriye'nin orta kesimlerinde IŞİD'e ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

𝐔.𝐒. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐃𝐨𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐢𝐫𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted dozens of precision airstrikes targeting known ISIS camps and