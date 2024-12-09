ABD'den Suriye'ye Hava Saldırısı: 75 Hedef Vuruldu

Esad yönetiminin resmen çökmesinin ardından ABD Suriye'yi ilk kez hedef aldı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada “IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye'deki 75 hedefi bombaladık” denildi.

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ABD'den Suriye'ye Hava Saldırısı: 75 Hedef Vuruldu

Suriye'de cihatçıların Şam'a girmesi ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasıyla 61 yıllık Baas dönemi sona erdi. Ülkenin geleceği belirsizliğini korurken, ABD bu süreçte Suriye'yi ilk kez hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Suriye'nin orta kesimlerinde IŞİD'e ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı bildirildi.

Açıklamada saldırıların, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı da ifade edildi.

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Kaynak: DHA

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