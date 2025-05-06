Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Spor ayakkabı sektöründe dikkat çeken gelişme! Nike ve Adidas'a uygun fiyatlı alternatif olarak konumlanan Skechers, 3G Capital tarafından 9,4 milyar dolara satın alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü spor ayakkabı markası Skechers, spor giyim sektörünü sarsan bir gelişmeyle gündeme geldi. ABD merkezli marka, özel sermaye şirketi 3G Capital tarafından 9,4 milyar dolara satın alındı.
Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, satın alma bedeli Skechers’ın son borsa kapanış değerinin yüzde 27 üzerinde gerçekleşti. Önceki seans verilerine göre markanın piyasa değeri 7,4 milyar dolardı.
1992 yılında Robert Greenberg tarafından Kaliforniya’da kurulan Skechers, ilk olarak oduncu botlarıyla sektöre giriş yapmıştı. Zamanla ürün gamını genişleten firma, çocuk ve yetişkin spor ayakkabılarının yanı sıra atletizm, golf ve futbol gibi spor branşlarına özel ürünlerle büyümesini sürdürdü.
Şirketin kurucusu ve CEO’su Robert Greenberg, 3G Capital ortaklığına rağmen görevine devam edecek. Greenberg, Skechers’ı sektörde Nike ve Adidas gibi devlerin karşısında daha ulaşılabilir fiyatlarla ve konfor odaklı ürünlerle konumlandırarak dikkat çekmişti.
Son yıllarda Harry Kane gibi uluslararası sporcularla yaptığı iş birlikleriyle bilinirliğini artıran Skechers, üretimini büyük oranda Çin ve Vietnam’da gerçekleştiriyor. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret gerilimlerine rağmen şirket fiyat stratejisini koruma çabasıyla öne çıkmıştı.
HİSSELERİ BİR ANDA YÜKSELDİ
Satın alma haberinin ardından, Skechers hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 25’in üzerinde değer kazanarak 61,90 dolara ulaştı.
2023 yılı finansal raporlarına göre Skechers 9 milyar dolar gelir ve 640 milyon dolar net kâr elde etti. Aynı dönemde Nike 51,3 milyar dolar gelirle 5,7 milyar dolar net kâr, Adidas ise 26,8 milyar dolarlık gelirle 863 milyon dolar net kâr açıkladı. Bu süreçte Nike’ın piyasa değeri 85,1 milyar dolar, Adidas’ın ise 43 milyar dolar olarak kaydedildi.