Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı

HİSSELERİ BİR ANDA YÜKSELDİ

Satın alma haberinin ardından, Skechers hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 25’in üzerinde değer kazanarak 61,90 dolara ulaştı.

2023 yılı finansal raporlarına göre Skechers 9 milyar dolar gelir ve 640 milyon dolar net kâr elde etti. Aynı dönemde Nike 51,3 milyar dolar gelirle 5,7 milyar dolar net kâr, Adidas ise 26,8 milyar dolarlık gelirle 863 milyon dolar net kâr açıkladı. Bu süreçte Nike’ın piyasa değeri 85,1 milyar dolar, Adidas’ın ise 43 milyar dolar olarak kaydedildi.