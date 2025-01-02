ABD'den Ayrılan LNG Gemisi Türkiye'ye Geliyor

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "BW CASSIA" adlı LNG gemisinin 13 Ocak'ta Türkiye'de olması öngörülüyor. 2022'de inşa edilen gemi, BOTAŞ-Dörtyol FSRU Terminali'ne yanaşacak.

ABD'den Ayrılan LNG Gemisi Türkiye'ye Geliyor

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Aralık'ta ABD'nin Freeport Limanı'ndan ayrılan "BW CASSIA" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Atlas Okyanusu'nda seyrine devam ediyor.

Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 13 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Singapur bandıralı gemi, 2022'de inşa edilmişti.

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Kaynak: AA

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