İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiğine Sis Engeli: Çift Yönlü Olarak Durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle 03.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiğine Sis Engeli: Çift Yönlü Olarak Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.45'ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi. Kentin kuzey kesimlerinde sisin hakim olduğu görüldü.

Kaynak: AA

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