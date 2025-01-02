İsrail Katliamlarını Artırıyor: Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 581 Oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 581'e yükseldi. Yaralı sayısı ise son 24 saatte 59 artarak 108 bin 438'e çıktı.

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İsrail Katliamlarını Artırıyor: Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 581 Oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 454 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Katliamlarını Artırıyor: Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 581 Oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 581'e, yaralı sayısının da 108 bin 438'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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