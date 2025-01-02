179 Kişinin Öldüğü Havalimanına Polis Baskını

Güney Kore polisi, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda arama gerçekleştirdi. Meydana gelen kazada 181 kişiyi taşıyan uçaktan yalnızca iki kişi sağ kurtulmuştu.

179 Kişinin Öldüğü Havalimanına Polis Baskını

Güney Kore polisi, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda arama yaptı.

179 Kişinin Öldüğü Havalimanına Polis Baskını - Resim : 1

Yetkililer, kazaya ilgili soruşturma kapsamında ‘ölümle sonuçlanan mesleki ihmal’ şüphesiyle arama emri çıkarıldığını kaydetti.

179 Kişinin Öldüğü Havalimanına Polis Baskını - Resim : 2

Kazanın uçağın uçuş takımlarının açılmamasından kaynaklandığı, ilk seferde iniş yapamayan uçağın ikinci deneme esnasında kaza yaptığı öğrenilmişti.

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Kaynak: DHA

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